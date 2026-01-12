Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием мирного соглашения между Украиной и Россией, которое, по его ожиданиям, должно было достичь еще до конца прошлого года.

Об этом Трамп сказал в интервью The New York Times.

Трамп напомнил, что ранее надеялся на заключение соглашения сначала ко Дню благодарения, а впоследствии – к Рождеству, однако этого не произошло. "Меня это разочаровывает", - отметил он.

Реклама

Комментируя так называемый 20-пунктный план президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающий гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, Трамп заявил, что верит в действенность таких гарантий. По его словам, в случае новой агрессии России после мирного соглашения, Украину защищали бы не только США, но и европейские союзники.

В то же время Трамп убежден, что Россия не пошла бы на повторное вторжение. "Я твердо верю, что они не вторглись бы снова - иначе я бы не согласился на такое соглашение", - сказал он.

Президент США также подчеркнул, что без его участия мирное соглашение не имело бы шансов на реализацию, а Россия, по его словам, до этого времени могла бы захватить всю территорию Украины, что, по его мнению, было первоначальной целью Кремля.

Трамп подтвердил, что обсуждал с Владимиром Путиным 20-пунктный план и считает, что российский лидер заинтересован в заключении соглашения. "Я думаю, что он хочет договориться", - заявил президент США, добавив, что обе стороны, вероятно, настроены на переговоры, однако окончательные выводы еще впереди.

Реклама

Отвечая на вопрос, до сих пор ли он доверяет Путину после инцидента с якобы ударом по дому российского президента, Трамп заявил, что не имеет однозначного ответа. По его словам, Путин сообщил ему об атаке, однако американская разведка не подтвердила эти данные.

"Я не знаю, была ли это правда или нет. Он сказал мне, что на его дом было совершено нападение", - отметил Трамп, добавив, что не имеет полной информации, чтобы сделать окончательные выводы.

Президент США также обратил внимание на то, что после этого инцидента российские корабли "очень быстро уплыли", не уточнив деталей.

К слову, британский эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон считает, что мирное соглашение с Украиной – это лучший сценарий для РФ, ведь дальше ситуация будет только ухудшаться. Кремль вскоре столкнется с критической нехваткой финансов и людей. Когда на фронт начнут массово отправлять молодежь из элит Москвы и Петербурга, олигархи вслух заговорят о целесообразности войны. На фоне рекордной инфляции и высоких процентных ставок военная машина агрессора неизбежно остановится.