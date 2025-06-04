Трамп признался в симпатии к Си Цзиньпину, но назвал одно "но"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп признался в симпатии к лидеру Китая Си Цзиньпину. Заявление прозвучало на фоне слухов о нежелании лидера КНР встречаться с главой Белого дома.

Заявление американского президента появилось в соцсети Truth Social.

”Мне нравится президент Китая Си Цзиньпин, всегда нравился, и всегда будет, но он очень жесткий, и с ним будет трудно договориться!!!”, - отметил Трамп.

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Отношения Трампа и Си Цзиньпина

Politico писало: Дональд Трамп убежден, что прямой телефонный разговор с Си Цзиньпином может перезапустить сложные торговые переговоры. Впрочем, Пекин опасается репутационных рисков после скандалов в Овальном кабинете. В частности, его громкими встречами с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилой Рамафосой.

Ранее CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщало о том, что Трамп ждет первого шага от Си Цзиньпина. Мол, Глава КНР должен сделать первый шаг и попросить о встрече с американским лидером, чтобы смягчить конфликт из-за введения пошлин.

Дата публикации 13:01, 12.05.25 Количество просмотров 8201 Путин аж замолчал после слов Зеленского! Не удержались даже в Китае | Аналитика