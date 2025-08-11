Трамп признался, введет ли таможенные тарифы против Китая за помощь РФ

Дональд Трамп / © Reuters

Президент США Дональд Трамп не подтвердил и не опроверг продление 90-дневной паузы на повышение заканчивающейся сегодня тарифов на китайские товары.

Об этом Дональд Трамп заявил во время брифинга.

На вопрос журналиста, планирует ли он продлить действие тарифов, Трамп уклонился от прямого ответа, отметив «очень хорошие» отношения с Китаем и лично с президентом Си Цзиньпином.

«Посмотрим, что будет. Китай платит Соединенным Штатам огромные тарифы. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Трамп.

Напомним, администрация президента Дональда Трампа и правительство Си Цзиньпина продолжают эскалацию, не демонстрируя готовности к компромиссу, уже вызывающему тревогу на мировых финансовых рынках.

США повысили пошлины на китайский импорт до 145%, назвав эту акцию частью «борьбы с экономической несправедливостью». В ответ Китай ввел зеркальные тарифы на всю американскую продукцию, доведя ставку до 125%. В Пекине эти меры США назвали «бессмысленными» и призвали Европу присоединиться к противодействию «одностороннему давлению» Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал действия российских военных во время вторжения в Украину. По его словам, если бы российские войска двигались по трассе, они могли бы оказаться в Киеве всего за четыре часа

Также добавил, что Россия оккупировала «часть основных территорий, которые они попытаются вернуть вспять Украине». Поэтому этот обмен будет на благо Украины.