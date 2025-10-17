Трамп признался, за кого больше всего переживает первая леди Мелания во время войны в Украине

Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

Первая леди США Мелания Трамп больше всего переживает за украинских детей, которые были разлучены со своими семьями из-за войны в Украине.

Об этом сообщил журналистам перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 октября.

«Она очень сильно переживала за детей. Она постоянно думает о детях», — сказал американский лидер.

Реклама

По его словам, Мелания «очень решительно настроена» воссоединить украинских детей с их родителями.

Как сообщает CNN, на прошлой неделе первая леди США сообщила журналистам, что она и президент России Владимир Путин имеют «открытый канал» общения с тех пор, как она написала ему письмо в августе этого года о влиянии войны в Украине на детей.

Мелания Трамп сказала, что восемь детей, которых разлучили с родителями во время войны, вернули в их семьи в течение предыдущих 24 часов, с обязательством, что обе стороны будут продолжать работать над воссоединением дополнительных детей, которые были перемещены.

Напомним, международное сообщество получило новые доказательства военных преступлений РФ. Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила на дебатах в ООН об ужасной гибели двух 16-летних подростков с временно оккупированного Мелитополя.