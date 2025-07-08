Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп во время разговора на прошлой неделе с украинским президентом Владимиром Зеленским заверил, что не принимал решение о приостановке поставок вооружения Киеву. По словам Трампа, он лишь поручил провести проверку запасов оружия Пентагону после ударов США по иранским ядерным объектам, но не приказывал приостанавливать помощь.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся вскоре после другого диалога главы Белого дома — с президентом России Владимиром Путиным, в котором Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса в достижении мира в Украине.

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«Очень разочарован» и «не достиг никакого прогресса» — такими словами президент США охарактеризовал попытки договориться, сообщают источники. Во время того разговора Трамп призвал Путина прекратить войну, но Кремль подтвердил, что тот отказался.

По информации издания, в разговоре с Зеленским Трамп выразил готовность США передать столько военной помощи, сколько позволяют обстоятельства. Впрочем, Пентагон заявил, что поставки пока все еще заморожены.

Как объяснила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, пересмотр оборонного экспорта инициировал министр обороны Пит Хэгсет: «чтобы убедиться, что все, что выходит за пределы страны, отвечает интересам Америки».

Что известно о приостановке поставок оружия Украине?

Сообщение о заморозке поставок вооружения в минувший вторник стало неожиданностью как для Государственного департамента и Конгресса США, так и для украинских властей.

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Речь идет о важном вооружении: зенитные ракеты Patriot, ракеты AIM-120, снаряды для гаубиц, ракеты Hellfire, GMLRS для систем HIMARS, противотанковые ракеты Stinger и гранатометы. Система Patriot имеет особое значение для Украины, поскольку способна эффективно уничтожать российские баллистические ракеты.

«Они действительно хотят получить эти противоракетные ракеты — те, что они называют Patriot, — и мы посмотрим, сможем ли предоставить определенное количество. Их очень трудно достать, мы сами в них нуждаемся», — прокомментировал Трамп в июне.

После телефонного разговора с американским лидером Зеленский выразил осторожный оптимизм.

«Это, пожалуй, был лучший разговор за все это время, он был максимально продуктивным. Я благодарен за готовность помочь», — сказал президент Украины в обращении 5 июля.

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Как в США объясняют приостановку помощи Украине?

Во время брифинга 2 июля спикер Пентагона Шон Парнелл объяснил, что проверка запасов является «оценкой возможностей».

«Мы в Министерстве обороны создали структуру для анализа того, какое оружие и куда мы отправляем, чтобы помочь президенту и министру обороны принимать решения», — отметил он.

По словам представителя оборонного ведомства, Объединенный штаб завершил оценку приостановленной помощи Украине. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн готовит рекомендации для Хегсета относительно возможного возобновления поставок.

Сейчас потребность США в ракетах-перехватчиках возросла, особенно после атаки Ирана на авиабазу Аль-Удейд, которую американские военные защищали с помощью систем Patriot. По словам генерала Кейна, это был самый большой залп перехватчиков Patriot в истории.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Минобороны США приостановило отправку оружия в Украину. В Пентагоне аргументировали это якобы недостатком собственных запасов.

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, ни один представитель Пентагона не мог самостоятельно блокировать помощь, в частности Хегсет или его заместитель Элбридж Колби. Соответствующее решение принималось непосредственно с согласия Белого дома.

Уже 7 июня Трамп объявил, что США возобновят поставки военной помощи Украине и анонсировал еще больше оружия.