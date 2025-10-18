ТСН в социальных сетях

Политика
214
1 мин

Трамп призвал Россию и Украину "остановиться там, где они находятся"

Трамп настаивает на «соглашении» по линии фронта и предлагает «объявить победу».

Дмитрий Гулийчук
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

По итогам встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия «должны остановиться там, где сейчас есть», говоря о линии фронта.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским он назвал «очень интересной и дружелюбной».

«Но я сказал ему (Зеленскому — Ред.), как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение! Достаточно пролитой крови, когда пределы собственности определяются войной и храбростью. Они должны остановиться там, где они находятся. Пусть оба заявят о Победе, пусть История решает! Больше никаких выстрелов, больше никакой смерти, больше никаких огромных и непосильных трат», — написал Трамп.

Он еще раз повторил, что если бы был президентом в 2022 году, то война никогда не началась бы.

«Тысячи людей убиваются еженедельно — хватит, идите домой к своим семьям с миром», — подытожил глава Белого дома.

В свою очередь Зеленский в разговоре с журналистами согласился с этой фразой Трампа и заявил, что «мы должны остановиться там, где есть сейчас, а дальше говорить о шагах к миру»

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа завершилась.

После нее президент Украины позвонил по телефону европейским лидерам.

214
