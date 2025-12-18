- Дата публикации
Трамп призвал Украину не медлить с решениями: что заявил
Дональд Трамп сделал новое заявление о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу переговорного процесса вокруг Украины. Он прокомментировал предстоящую в Флориде встречу, запланированную на эти выходные, и отметил, что стороны «уже близки к чему-то».
Об этом он заявил, общаясь с журналистами, передает Clash Report.
В то же время, американский лидер выразил надежду на оперативность украинской стороны, подчеркнув опасность промедления в нынешних условиях.
«Надеюсь, Украина будет действовать быстро, потому что Россия уже там. Россия там, и каждый раз, когда медлят, Россия меняет свое мнение», — подчеркнул Дональд Трамп.
Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов сегодня и завтра (18 и 19 декабря) будут находиться во Флориде для работы с американской делегацией.