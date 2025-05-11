Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп призвал украинскую сторону "немедленно согласиться" на предложенные Россией переговоры в Турции, чтобы выяснить, возможно ли мирное соглашение.

Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

Сообщение Трампа.

"Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться НЕМЕДЛЕННО", - написал Трамп.

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Он подчеркнул, что даже если договоренность не будет достигнута, сам факт встречи позволит Западу оценить ситуацию:

"По крайней мере, они смогут определить, возможно ли соглашение, а если нет - то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно".

Также Трамп предположил, что украинская сторона может не согласиться на переговоры, и раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за празднование Дня победы:

"Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на соглашение с Путиным, который сейчас слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. Соберитесь уже наконец!"

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Напомним, российский диктатор Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году.

Также, как сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, правитель России заявил о готовности к мирным переговорам без предварительных условий.