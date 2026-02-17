Трамп призвал Украину побыстрее сесть за стол переговоров: что еще американский президент сказал о встрече в Женеве

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна как можно скорее присоединиться к переговорному процессу.

Видео с ответом журналистам обнародовал Белый дом на своем YouTube-канале.

Во время общения с прессой Трампа спросили, какие результаты он ожидает от встречи в Женеве с участием его представителей. Речь шла о переговорах, в которых должны участвовать делегаты США.

Реклама

В ответ американский лидер подчеркнул, что предстоящие переговоры важны, и добавил, что, по его мнению, Киеву стоит скорее сесть за стол переговоров. По словам Трампа, именно к этому стремится американская сторона.

Ранее сообщалось, что очередной раунд переговоров между США, Украиной и РФ запланирован в Женеве на 17-18 февраля. В украинскую делегацию должны войти секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель председателя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Предстоящие переговоры прокомментировал и президент Зеленский в своем видеообращении 16 февраля.