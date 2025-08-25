Трамп призвал закрыть телеканалы ABC и NBC: что возмутило президента США

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии телеканалы ABC и NBC. Он назвал эти медиа предвзятыми в отношении республиканцев и консерваторов.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Почему ABC и NBC FAKE NEWS, две самые плохие и наиболее предвзятые телекомпании в мире, не платят миллионы долларов в год за лицензионные сборы?", — высказался американский президент.

По его словам, эти компании "должны лишиться своих лицензий за несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум они должны платить большие деньги за привилегию пользоваться самыми ценными эфирными волнами в любом месте и в любое время".

"Нечестная "журналистика" не должна вознаграждаться, ее следует прекратить!!!", — отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что "несмотря на очень высокую популярность и, по мнению многих, одни из лучших 8 месяцев в истории президентства", ABC и NBC дают о нем 97% негативных новостей.

Президент США назвал ABC и NBC "подразделением Демократической партии", а потому, говорит он, "FCC должна лишить их лицензий".

"Я полностью поддерживаю это, потому что они настолько предвзяты и неправдивы, что представляют реальную угрозу для нашей демократии!!!", — написал президент США.

Напомним, в июне Дональд Трамп подверг критике телекомпанию CNN и газету The New York Times из-за их сообщений о том, что якобы удары США по иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана, а лишь отбросили ее на несколько месяцев.

По его словам, эти медиа "объединились, чтобы принизить одну из самых успешных военных операций в истории". Кроме того, он набросился с критикой на журналистку CNN Наташу Бертран и призвал "выбросить ее как собаку".

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф также назвал действия СМИ "предательскими".

