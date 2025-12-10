ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
946
Время на прочтение
1 мин

Трамп призвал Зеленского "быть реалистом": громкие заявления о войне и выборах

Президент Трамп сделал заявление по поводу Зеленского и выборы в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично призвал президента Украины Владимира Зеленского «быть реалистом» по поводу войны. Также поставил под вопрос длительное отсутствие выборов в Украине.

Об этом заявил Дональд Трамп, общаясь с журналистами.

«Ну, я думаю, он должен быть реалистом. И мне интересно, сколько еще времени до проведения выборов. Знаете, это демократия. Это долгое время. Они уже давно не проводили выборы», — заявил Дональд Трамп.

Трамп также использовал данные неназванного опроса, утверждая, что большинство украинцев требуют заключения соглашения по завершению войны.

«Страна теряет много людей и возможно, что народ знаете, если посмотреть на опрос, скажу, 82%. Был опрос, 82% украинцев требуют достижения мирного соглашения», — сказал Трамп.

Кроме того, американский президент сообщил о желании мировых лидеров провести встречу с участием обеих сторон.

«Лидеры хотят провести встречу на выходных — и с Зеленским, и с нами», — отметил Трамп.

Напомним, Украина передала свой ответ администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу последнего проекта мирного плана.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американской стороной — министром финансов Скоттом Бессентом, зятем Трампа и его советником Джаредом Кушнером и председателем и генеральным директором компании BlackRock Ларри Финком.

Дата публикации
Количество просмотров
946
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie