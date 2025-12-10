Трамп призвал Зеленского "быть реалистом": громкие заявления о войне и выборах

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично призвал президента Украины Владимира Зеленского «быть реалистом» по поводу войны. Также поставил под вопрос длительное отсутствие выборов в Украине.

Об этом заявил Дональд Трамп, общаясь с журналистами.

«Ну, я думаю, он должен быть реалистом. И мне интересно, сколько еще времени до проведения выборов. Знаете, это демократия. Это долгое время. Они уже давно не проводили выборы», — заявил Дональд Трамп.

Реклама

Трамп также использовал данные неназванного опроса, утверждая, что большинство украинцев требуют заключения соглашения по завершению войны.

«Страна теряет много людей и возможно, что народ знаете, если посмотреть на опрос, скажу, 82%. Был опрос, 82% украинцев требуют достижения мирного соглашения», — сказал Трамп.

Кроме того, американский президент сообщил о желании мировых лидеров провести встречу с участием обеих сторон.

«Лидеры хотят провести встречу на выходных — и с Зеленским, и с нами», — отметил Трамп.

Реклама

Напомним, Украина передала свой ответ администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу последнего проекта мирного плана.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американской стороной — министром финансов Скоттом Бессентом, зятем Трампа и его советником Джаредом Кушнером и председателем и генеральным директором компании BlackRock Ларри Финком.