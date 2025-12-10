- Дата публикации
Трамп призвал Зеленского "быть реалистом": громкие заявления о войне и выборах
Президент Трамп сделал заявление по поводу Зеленского и выборы в Украине.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично призвал президента Украины Владимира Зеленского «быть реалистом» по поводу войны. Также поставил под вопрос длительное отсутствие выборов в Украине.
Об этом заявил Дональд Трамп, общаясь с журналистами.
«Ну, я думаю, он должен быть реалистом. И мне интересно, сколько еще времени до проведения выборов. Знаете, это демократия. Это долгое время. Они уже давно не проводили выборы», — заявил Дональд Трамп.
Трамп также использовал данные неназванного опроса, утверждая, что большинство украинцев требуют заключения соглашения по завершению войны.
«Страна теряет много людей и возможно, что народ знаете, если посмотреть на опрос, скажу, 82%. Был опрос, 82% украинцев требуют достижения мирного соглашения», — сказал Трамп.
Кроме того, американский президент сообщил о желании мировых лидеров провести встречу с участием обеих сторон.
«Лидеры хотят провести встречу на выходных — и с Зеленским, и с нами», — отметил Трамп.
Напомним, Украина передала свой ответ администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу последнего проекта мирного плана.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американской стороной — министром финансов Скоттом Бессентом, зятем Трампа и его советником Джаредом Кушнером и председателем и генеральным директором компании BlackRock Ларри Финком.