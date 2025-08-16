Трамп призвал Зеленского заключить соглашение с Россией

Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным призвал президента Украины Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

Об этом пишет Fox News.

Во время комментария после саммита в Анкоридже Трамп прямо обратился к украинскому президенту:

«Заключите сделку. Россия очень большое государство. А Украина – нет».

Он подчеркнул, что переговоры с Путиным продвинулись:

«Мы достаточно близки к соглашению. А теперь послушайте, Украина должна согласиться на это. Возможно, они скажут "нет"».

Также американский президент добавил, что посоветует Зеленскому заключить соглашение, однако не уточнил его детали. «Теперь все зависит от Зеленского. И от европейских стран они также должны быть немного привлечены», — отметил Трамп.

Он также добавил, что оба лидера — и Зеленский, и Путин — хотят видеть его присутствующим на их потенциальной встрече:

"Я буду там", - резюмировал Трамп.

Между тем Трамп считает, что встреча между Зеленским, Путиным и им самим может состояться довольно скоро

При этом американский лидер не уточнил, может ли это произойти, например, в течение месяца.

«Нужно заключить сделку. Да, именно так – договориться. Смотрите: Россия очень большое государство. И да, у Украины хорошие солдаты, они сильные. Но знаете, у них было и лучшее вооружение. В том числе и наше вооружение (Трамп упомянул о «Джевелинах, которые, мол, дал Украине во время своего первого срока президентства – ред.)», — заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Путиным в интервью Шону Ганнити на Fox News.

15 августа в Анкоридже, штат Аляска, состоялась встреча президентов США и России . Несмотря на заявления о прогрессе, официально никаких договоренностей о прекращении войны объявлено не было. Трамп подчеркнул формулу: «нет соглашения, пока нет соглашения», а Путин ограничился словами о «понимании» между сторонами.