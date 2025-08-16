- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп призвал Зеленского заключить соглашение с Россией
Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что стороны «достаточно близки к соглашению», но все зависит от согласия Украины.
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным призвал президента Украины Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.
Об этом пишет Fox News.
Во время комментария после саммита в Анкоридже Трамп прямо обратился к украинскому президенту:
«Заключите сделку. Россия очень большое государство. А Украина – нет».
Он подчеркнул, что переговоры с Путиным продвинулись:
«Мы достаточно близки к соглашению. А теперь послушайте, Украина должна согласиться на это. Возможно, они скажут "нет"».
Также американский президент добавил, что посоветует Зеленскому заключить соглашение, однако не уточнил его детали. «Теперь все зависит от Зеленского. И от европейских стран они также должны быть немного привлечены», — отметил Трамп.
Он также добавил, что оба лидера — и Зеленский, и Путин — хотят видеть его присутствующим на их потенциальной встрече:
"Я буду там", - резюмировал Трамп.
Между тем Трамп считает, что встреча между Зеленским, Путиным и им самим может состояться довольно скоро
При этом американский лидер не уточнил, может ли это произойти, например, в течение месяца.
«Нужно заключить сделку. Да, именно так – договориться. Смотрите: Россия очень большое государство. И да, у Украины хорошие солдаты, они сильные. Но знаете, у них было и лучшее вооружение. В том числе и наше вооружение (Трамп упомянул о «Джевелинах, которые, мол, дал Украине во время своего первого срока президентства – ред.)», — заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Путиным в интервью Шону Ганнити на Fox News.
15 августа в Анкоридже, штат Аляска, состоялась встреча президентов США и России . Несмотря на заявления о прогрессе, официально никаких договоренностей о прекращении войны объявлено не было. Трамп подчеркнул формулу: «нет соглашения, пока нет соглашения», а Путин ограничился словами о «понимании» между сторонами.