Трамп прочитал письмо от Зеленского в Конгрессе и заявил о "сильных сигналах к миру от РФ"

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир.

Об этом он заявил во время выступления в Конгрессе 5 марта 2025 года.

"Я ценю, что он направил это письмо", — добавил американский лидер. В письме говорилось, что Украина хочет вернуться к переговорам и подписать соглашение о минералах.

"Время прекратить эту бессмысленную войну", — заметил он Трамп.

"Ужасный конфликт в Украине. Миллионы украинцев и россиян были убиты и ранены и конца этому не видно. Миллионы долларов были потрачены на войну в Украине без каких-либо кредитных обязательств. Вы хотите, чтобы это продолжалось еще 5 лет? 2 тысячи были убиты каждую неделю. Это российские и украинские молодые люди", — сказал он.

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"Я получил сильные сигналы к миру от России. Это не замечательно. Это не красота? Пора прекратить это безумие. Пора остановить эту бессодержательную войну", — заметил Трамп.

Также он добавил, что если "вы хотите завершить войну, нужно говорить с обеими сторонами".

Напомним, что ранее Трамп провозгласил "золотой век" Америки.

Также он рассказал о выходе США из международных соглашений, в частности, климатического и международных институтов, например, ВОЗ.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступает с первой речью в Конгресс 4 марта в 21:00 по восточному времени.

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