Трамп продолжает давить как на Путина, так и на Зеленского: посол США при НАТО

Президент США Дональд Трамп стремится повлиять как на главу Кремля Путина, так и на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вынудить обе стороны сесть за стол переговоров и договориться о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в эфире программы National Report на канале Newsmax.

«Президент Трамп ищет способы продолжать давить на Владимира Путина, продолжать давить, откровенно говоря, и на Владимира Зеленского, а также искать новые пути, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров, согласиться на прекращение огня, закончить войну и просто прекратить убийства», — заявил Витакер.

По словам Витакера, Трамп все более нетерпеливо реагирует на нежелание российского президента идти на деэскалацию: «Он держит все карты в руках… И в конце концов он сыграет ими так, как сочтет нужным, чтобы создать условия для того, чтобы Владимир Путин оставался за столом переговоров, чтобы заставить его договориться о».

Посол также подчеркнул, что за последние 10 месяцев прогресс России на поле боя был минимальным, несмотря на большие потери.

«Он (Путин — ред.) не добивается никаких стратегических успехов. Он лишь продолжает способствовать происходящей на фронте резне, не имея при этом никаких реальных результатов», — подытожил посол.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин заявил о том, что недавно введенные «огромные» американские санкции не повлияют на экономическое благосостояние России. Комментируя новые ограничения США, он назвал их попыткой давления на Россию и подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна не действует под давлением. Путин также высмеял санкции ЕС, пошутив о «дефиците унитазов» в России.