Трамп прогнозирует завершение войны в Газе через несколько недель

Дональд Трамп / © Associated Press

Во время встречи в Белом доме с президентом Южной Кореи Ли Чже Меном президент США Дональд Трамп отметил, что активно общается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призывает его как можно быстрее завершить боевые действия.

Об этом пишет CNN .

"Я думаю, что в течение следующих двух-трех недель мы получим достаточно четкое, окончательное завершение", - сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что «нельзя забывать о событиях 7 октября», но подчеркнул важность завершения конфликта. Он также упомянул усилия специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, направленные на освобождение заложников и гуманитарную помощь жителям анклава, где обостряется продовольственный кризис.

Расширение операции Израиля

Заявления Трампа раздались на фоне новой фазы израильской операции в Газе. По словам премьер-министра Нетаньяху, сейчас основное внимание сосредоточено на боях за город Газа — один из последних опорных пунктов группировки ХАМАС.

По данным Армии обороны Израиля, для контроля над городом необходимо привлечь еще 60 тысяч резервистов и продлить срок службы для 20 тысяч военных. Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что первые шаги расширенной операции уже начались.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп назвал войну между Украиной и Россией "большим личностным конфликтом".