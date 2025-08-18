- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 428
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп проговорился о Путине и соглашении — его слова случайно уловил включенный микрофон
Трамп высказался об этом перед началом встречи с европейскими лидерами.
По словам американского президента Дональда Трампа, кремлевский глава Владимир Путин хочет заключить соглашение.
Об этом стало известно перед началом встречи с европейскими лидерами 18 августа в Белом доме.
«Как бы безумно это ни звучало, но я думаю, что Путин хочет заключить соглашение», — сказал Трамп, не зная, что микрофон рядом включен.
Напомним, что президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон отметили, что мирные переговоры с Россией невозможны без прекращения огня.
Тем временем Дональд Трамп, напротив, заявил, что договоренности можно заключить даже во время войны.
Ранее Владимир Зеленский впервые прокомментировал встречу с Дональдом Трампом в Белом доме.