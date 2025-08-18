Трамп проговорился о Путине и соглашении — его слова случайно уловил включенный микрофон

Дональд Трамп / © Associated Press

По словам американского президента Дональда Трампа, кремлевский глава Владимир Путин хочет заключить соглашение.

Об этом стало известно перед началом встречи с европейскими лидерами 18 августа в Белом доме.

«Как бы безумно это ни звучало, но я думаю, что Путин хочет заключить соглашение», — сказал Трамп, не зная, что микрофон рядом включен.

Напомним, что президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон отметили, что мирные переговоры с Россией невозможны без прекращения огня.

Тем временем Дональд Трамп, напротив, заявил, что договоренности можно заключить даже во время войны.

Ранее Владимир Зеленский впервые прокомментировал встречу с Дональдом Трампом в Белом доме.