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Трамп прокомментировал информацию о возможном новом массированном обстреле Украины
Трампа попросили прокомментировать информацию от посольства США в Киеве о том, что Россия планирует в ближайшие дни осуществить новый массированный обстрел Украины.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что Россия готовится на днях осуществить новый массированный обстрел Украины.
Свою позицию он высказал во время общения с журналистами.
Репортер попросила Трампа прокомментировать информацию от посольства США в Киеве о том, что Россия планирует в ближайшие дни осуществить новый массированный обстрел Украины, на что глава Белого дома призвал «обе стороны» прекратить войну.
"У меня есть послание для обеих сторон. Прекратите эту войну", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что посольство США в Украине получило информацию об угрозе воздушной атаки, которая может произойти в течение следующих нескольких дней .
Мы ранее информировали, что в ночь на 8 мая во вражеский обстрел попали города на Донетчине и Сумщине .