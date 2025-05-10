Трамп прокомментировал информацию о возможном новом массированном обстреле Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что Россия готовится на днях осуществить новый массированный обстрел Украины.

Свою позицию он высказал во время общения с журналистами.

Репортер попросила Трампа прокомментировать информацию от посольства США в Киеве о том, что Россия планирует в ближайшие дни осуществить новый массированный обстрел Украины, на что глава Белого дома призвал «обе стороны» прекратить войну.

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"У меня есть послание для обеих сторон. Прекратите эту войну", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что посольство США в Украине получило информацию об угрозе воздушной атаки, которая может произойти в течение следующих нескольких дней .

Мы ранее информировали, что в ночь на 8 мая во вражеский обстрел попали города на Донетчине и Сумщине .