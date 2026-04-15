Трамп прокомментировал победу Мадьяра на выборах в Венгрии

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, мол, не переживает из-за поражения на выборах Виктора Орбана. В то же время оппозиционеру, лидеру партии «Тиса» Петеру Мадьяру он вроде бы симпатизирует.

Об этом лидер американцев сказал в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу.

«Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек. Я думаю, что он будет хорошим премьером», – отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Мадьяр раньше был членом партии Орбана. Мол, поэтому имеет схожие взгляды на иммиграцию», - добавил Трамп.

Комментируя поражение венгерского премьера, Трамп подчеркнул, что тот «значительно отставал». И хотя вице-президент США Джей Ди Венс ехал в Венгрию агитировать за Орбана, президент США заявил, что сам лично «не был так сильно вовлечен в это дело».

Проигрыш Орбана на выборах в Венгрии - реакция США

Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил соболезнования, потому что Орбан проиграл выборы . По его словам, премьер «замечательный парень», за 16 лет «фундаментально изменивший» страну. В то же время США готовы работать и с будущим премьером Петером Мадьяром.

В свою очередь Трамп, комментируя сенсационное поражение Орбана, заявил, что это были не его выборы. Впрочем, он назвал венгерского политика своим «другом и хорошим человеком».