Трамп прокомментировал победу Мадьяра на выборах в Венгрии
Трамп заявил, что не беспокоится поражением Орбана.
Президент США Дональд Трамп заявил, мол, не переживает из-за поражения на выборах Виктора Орбана. В то же время оппозиционеру, лидеру партии «Тиса» Петеру Мадьяру он вроде бы симпатизирует.
Об этом лидер американцев сказал в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу.
«Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек. Я думаю, что он будет хорошим премьером», – отметил Трамп.
Он подчеркнул, что Мадьяр раньше был членом партии Орбана. Мол, поэтому имеет схожие взгляды на иммиграцию», - добавил Трамп.
Комментируя поражение венгерского премьера, Трамп подчеркнул, что тот «значительно отставал». И хотя вице-президент США Джей Ди Венс ехал в Венгрию агитировать за Орбана, президент США заявил, что сам лично «не был так сильно вовлечен в это дело».
Проигрыш Орбана на выборах в Венгрии - реакция США
Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил соболезнования, потому что Орбан проиграл выборы . По его словам, премьер «замечательный парень», за 16 лет «фундаментально изменивший» страну. В то же время США готовы работать и с будущим премьером Петером Мадьяром.
В свою очередь Трамп, комментируя сенсационное поражение Орбана, заявил, что это были не его выборы. Впрочем, он назвал венгерского политика своим «другом и хорошим человеком».