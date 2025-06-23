Трамп прокомментировал последние атаки по Украине: что он сказал о России

Трамп прокомментировал атаки по Украине / © скриншот с видео

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Президент США Дональд Трамп выразил разочарование из-за ракетных ударов России по гражданским объектам в Украине и ожидает воздержания от обеих сторон конфликта.

Об этом перед саммитом в Гааге заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, сообщает корреспондент Европейской правды.

"Я хочу приобщиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших, включая гражданина США, погибшего во время одного из последних ударов", - заявил Витакер.

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Он также подчеркнул, что эти атаки вызвали разочарование у президента США.

"Президент Трамп разочарован из-за таких ударов среди переговоров", - отметил дипломат.

Несмотря на это, Витакер обратился с призывом к обеим сторонам конфликта:

"Мы призываем обе стороны к сдержанности", - сказал он, не уточнив, что подразумевается под этим заявлением.

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Напомним, российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву. Враг бил "Шахедами" и ракетами, в том числе баллистическими. Повреждены жилые дома, автомобили, учебное заведение, бизнес-центр, спорткомплекс и т.д.

В частности, в Шевченковском районе, который этой ночью пострадал больше всего, был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки, погибли 6 человек. Сейчас идет поисково-спасательная операция, под завалами еще могут быть люди.

Около 25 человек пострадали из-за удара РФ по Киеву.