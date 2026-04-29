Трамп прокомментировал разговор с Путиным: что сказал

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности своего разговора с российским лидером Владимиром Путиным, главной темой которого была война в Украине. По его словам, он предложил президенту РФ объявить прекращение огня.

Об этом Дональд Трамп сообщил в разговоре с журналистами в Белом доме, передает Clash Raport.

«Я говорил об Украине, немного говорил об Иране. Говорил о нескольких разных вещах. Преимущественно об Украине, и у нас был очень хороший разговор», — сказал он.

Трамп считает, что относительно быстро будет найдено решение по мирному урегулированию войны в Украине.

«Думаю, мы найдем решение относительно быстро, надеюсь. Я думаю, вам бы хотелось увидеть решение. Это я вам точно говорю, и это хорошо», — добавил он.

По словам Трампа, он отклонил предложение Путина стать посредником в переговорах с Ираном по обогащенному урану, который США стремятся изъять.

«Я ответил, что лучше бы он присоединился к завершению войны с Украиной», — прокомментировал американский президент.

Президент США также предложил хозяину Кремля объявить перемирие.

«Я предложил Путину небольшое прекращение огня; думаю, он может на это пойти», — сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин провел более полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня.

