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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп прокомментировал свое изображение в образе Папы Римского

Трамп возразил, что изображение критиковали католики как оскорбительное

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не имеет "никакого отношения" к изображению себя в образе Папы Римского.

Об этом он заявил журналистам во время общения в Белом доме 5 мая.

По словам Трампа, картинка – это не его рук дело. Президент говорит, что фото действительно "кто-то сделал и выложил в Интернет".

"Это не я сделал. У меня нет представления, откуда это взялось. Возможно, это сделал искусственный интеллект, но я об этом ничего не знаю… На самом деле, моя жена считает, что это мило, ха-ха", - рассказал американский президент.

Трамп возразил, что изображение критиковали католики как оскорбительное. Он также подчеркнул, что это "шутка", а за негативными комментариями стоят "феечные СМИ".

Напомним, несколько дней назад президент США решил "стать" Папой Римским . Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, где он предстает в виде понтифика. Ранее американский лидер шутил, мол, "готов стать новым Папой Римским", что вызвало любопытство.

Впрочем, фото Трампа в роли Папы Римского разозлило епископов . В частности, католическая конференция штата Нью-Йорк заявила, что такой поступок президента США неуместен, особенно в момент, когда католики оплакивают Папу Франциска.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля. Смерть наступила быстро в результате неожиданного инсульта . Суверенный понтифик не испытывал чрезмерных страданий. В последние месяцы перед смертью у Франциска были проблемы со здоровьем и перенес двустороннюю пневмонию.

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