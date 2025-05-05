Трамп прокомментировал свое изображение в образе Папы Римского

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не имеет "никакого отношения" к изображению себя в образе Папы Римского.

Об этом он заявил журналистам во время общения в Белом доме 5 мая.

По словам Трампа, картинка – это не его рук дело. Президент говорит, что фото действительно "кто-то сделал и выложил в Интернет".

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"Это не я сделал. У меня нет представления, откуда это взялось. Возможно, это сделал искусственный интеллект, но я об этом ничего не знаю… На самом деле, моя жена считает, что это мило, ха-ха", - рассказал американский президент.

Трамп возразил, что изображение критиковали католики как оскорбительное. Он также подчеркнул, что это "шутка", а за негативными комментариями стоят "феечные СМИ".

Напомним, несколько дней назад президент США решил "стать" Папой Римским . Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, где он предстает в виде понтифика. Ранее американский лидер шутил, мол, "готов стать новым Папой Римским", что вызвало любопытство.

Впрочем, фото Трампа в роли Папы Римского разозлило епископов . В частности, католическая конференция штата Нью-Йорк заявила, что такой поступок президента США неуместен, особенно в момент, когда католики оплакивают Папу Франциска.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля. Смерть наступила быстро в результате неожиданного инсульта . Суверенный понтифик не испытывал чрезмерных страданий. В последние месяцы перед смертью у Франциска были проблемы со здоровьем и перенес двустороннюю пневмонию.

Дата публикации 20:24, 02.05.25 Количество просмотров 161 Какие шансы у украинца стать новым Папой Римским? Скоро Конклав в Ватикане!