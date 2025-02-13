Трамп прокомментировал вчерашние переговоры с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вчерашние разговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в сети Truth Social.

"Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность прекратить эту ужасную, очень кровавую войну, — подчеркнул он.

Ранее в США назвали якобы единственного человека в мире, способного посадить Украину и Россию за стол переговоров. Это новый президент США Дональд Трамп.

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