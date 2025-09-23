Американские гарантии безопасности для Украины: что заявил Трамп

Дональд Трамп / © Скриншот

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли США предоставлять Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям Европейского Союза.

Об этом он рассказал на совместной встрече с Владимиром Зеленским.

На вопрос журналистов он ответил, что эта тема сейчас преждевременна для обсуждения.

«Мы будем говорить об этом. Я надеюсь, что у нас будет возможность поговорить об этом чуть позже. Сейчас рано отвечать на этот вопрос», — сказал Трамп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и командой прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в первом саммите на уровне лидеров Коалиции за возвращение украинских детей и ежегодном саммите Крымской платформы.

Дональд Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в том, что фактически финансируют войну России против Украины, когда покупают российскую нефть.

Также он заявил, что российско-украинская война должна была быть «простой быстрой маленькой схваткой» и завершиться «за три дня».