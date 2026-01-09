Трамп прокомментировал захват танкера под флагом РФ: звонил ли Путин

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокомментировал захват нефтяного танкера под российским флагом и ответил, звонил ли ему после этого президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News.

Журналист сказал Трампу, что США захватили танкер под российским флагом вместе с Великобританией, назвав это непростым решением.

Реклама

«Я не считаю, что это было сложное решение», — сказал в ответ американский лидер.

Ведущий также поинтересовался, звонил ли Путин Трампу после захвата танкера. Президент США уклонился от прямого ответа.

«Я не хочу об этом говорить, но факт в том, что российские корабли — там были подводная лодка и эсминец — оба очень быстро покинули район, когда мы прибыли», — сказал на это глава Белого дома.

Что известно о захвате нефтяного танкера под флагом РФ?

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera (бывший Bella-1) под российским флагом после двухнедельного преследования в Атлантике. Судно, связанное с перевозкой венесуэльской нефти, пыталось избежать санкционной блокады, нарисовав триколор на корпусе и получив регистрацию в РФ. Несмотря на сопровождение российской подводной лодки и эсминца, американский десант высадился на борт между Исландией и Британией при поддержке Лондона. Белый дом классифицировал судно как «безгосударственное» из-за манипуляций с флагами, тогда как Москва заявила официальный протест.

Реклама

Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от США немедленно вернуть российских граждан с захваченного танкера на родину.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что администрация Трампа не будет терпеть игнорирование санкционной политики, а экипажу захваченного танкера уже выдан судебный ордер на арест для дальнейшего суда в США.