Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ: СМИ раскрыли, при чем здесь дизель

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор 20 сентября, после которого договорились встретиться на этой неделе в Нью-Йорке. По словам источника, знакомого с разговором, Трамп несколько раз призвал Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку они влияют на мировые цены на дизель.

Об этом сообщает Axios.

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Почему Трампа беспокоят удары по российским НПЗ

По информации собеседника, во время телефонного разговора слово «дизель» неоднократно упоминалось в контексте украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Трамп связывает сокращение работы российских НПЗ с дефицитом топлива и ростом цен на дизель на мировом рынке.

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Речь идет об особенно чувствительном моменте для глобального энергетического рынка. Россия является одним из крупных экспортеров дизельного топлива, поэтому уменьшение ее перерабатывающих мощностей может влиять не только на внутренний российский рынок, но и на международное предложение.

Как отмечает Reuters, в сентябре из-за ударов беспилотников работу сократили или остановили шесть крупных российских НПЗ, которые вместе обеспечивают около половины производства дизеля в стране. На фоне этого Москва ограничила экспорт топлива, а сокращение поставок усилило давление на мировой рынок.

Украина продолжает бить по российской энергетике

Удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям являются частью украинской кампании дальнобойных ударов. Киев рассматривает такие объекты как элемент российской военной инфраструктуры, поскольку переработка нефти обеспечивает армию топливом и имеет значение для функционирования российской экономики.

Именно поэтому вопрос прекращения таких ударов имеет не только экономическое, но и военное измерение. Любая договоренность о взаимном снижении интенсивности атак должна касаться не только украинских ударов по российской энергетике, но и российских атак на украинскую инфраструктуру.

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В то же время переговорный процесс между Москвой и Киевом пока не привел к конкретной договоренности о деэскалации. По данным журналистов, украинская сторона заявляет о готовности предпринимать серьезные шаги для такого решения.

О чем Трамп и Зеленский будут говорить в Нью-Йорке

Следующим этапом должна стать личная встреча президентов в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. По информации издания, ее ожидают во вторник.

Зеленский после разговора заявил, что стороны обсудили многие вопросы, а встреча может иметь важное значение для дипломатического процесса. Украинский президент также сообщил о готовности Киева работать над деэскалацией.

Параллельно американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер продолжают контакты с украинской и российской сторонами. По словам украинского переговорщика Рустема Умерова, количество спорных вопросов в переговорах сократилось до одного-двух ключевых пунктов, хотя окончательной договоренности по ним пока нет.

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Что происходит с ценами на дизель

Влияние украинских ударов на российские НПЗ происходит на фоне более широкой нестабильности мирового рынка топлива. Сокращение российского экспорта совпадает с другими перебоями в глобальных поставках, поэтому цены зависят от нескольких факторов.

Для потребителей дизель особенно важен, поскольку им пользуются грузовые перевозчики, сельскохозяйственная техника и промышленность. Поэтому длительный дефицит этого вида топлива может сказываться не только на стоимости заправки автомобилей, но и на затратах на перевозку и доставку товаров.

По данным Reuters, американская цена дизеля в последние дни превысила 6 долларов за галлон. На европейском рынке также фиксируют очень высокие цены из-за сокращения поставок российского дизеля и других перебоев со снабжением.

Встреча Трампа и Зеленского — последние новости

Одним из ключевых вопросов будущих договоренностей остается защита украинской критической инфраструктуры. Для Киева любое снижение интенсивности ударов должно рассматриваться не в отдельности, а в более широком контексте безопасности — с учетом атак России по энергетическим объектам и другим гражданским целям.

Владимир Зеленский после беседы с Трампом заявил, что Украина и США работают над идеями по деэскалации, а также над вопросами энергетической и продовольственной безопасности и защиты гражданского населения. Поэтому одной из практических задач переговоров может стать поиск механизма, при котором договоренности о снижении атак не будут создавать для Украины дополнительных рисков.

В преддверии встречи стороны уже обсуждали возможные шаги по прекращению боевых действий. Для Киева мирный трек является приоритетом номер один, но в то же время Украина настаивает на вопросах безопасности и защиты населения.

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