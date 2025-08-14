Трамп против войны: Грэм сделал заявление о мире в Украине

Линдси Грэм. / © Associated Press

Президенту США Дональду Трампу удалось создать условия для честного и справедливого прекращения войны.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм сети Х.

"Президент Трамп искренне стремился покончить с этой войной. Я считаю, что он создал условия для честного и справедливого прекращения кровопролития в Украине", – заявил сенатор.

По его словам, американский сенатор "четко дал понять, что стремится к миру, а не к унижению". Мол, именно поэтому президент США "не будет сидеть в стороне, если убийства будут продолжаться".

Грэм, как пример, упомянул введение Трампом 50% тарифа для Индии за покупку российских нефти и газа.

Напомним, сам Трамп во время разговора с европейскими лидерами назвал главную цель встречи с Путиным на Аляске . Кроме того, американский лидер заявил, что якобы не будет обсуждать территориальное разделение Украины с диктатором РФ. Трамп и европейские лидеры согласились с тем, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров.

Президент Совета ЕС Антониу Кошта говорит, что Трамп назвал три цели встречи с Путиным на Аляске. Во-первых, это прекращение огня.

