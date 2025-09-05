Трамп проведет новый телефонный разговор с Путиным

Диктатор Путин и Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 сентября планирует в ближайшее время переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сказал Трамп во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний в Белом доме, сообщает Fox News .

Во время ужина Трампу задали вопрос, намерен ли он после звонка Зеленскому вскоре поговорить с Путиным.

„Да, буду. Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна быть одной из самых легких… Вы знаете это ощущение, когда думаешь, что будет легче. Оказывается, это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна быть легче, из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и все остальное… Я думал, что это будет катастрофа между Россией и Украиной, где на этой неделе погибло 7014 человек. В большинстве случаев это солдаты, несколько гражданских из Киева, относительно немного, но в основном солдаты. И они гибнут в таких масштабах, каких мы не видели со времен Второй мировой войны», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что война России против Украины стала для него самой сложной задачей. По словам американского президента, ранее ему удалось урегулировать несколько затяжных конфликтов.

«Но это оказалось самым сложным из всего. Вы знаете, я урегулировал три войны. Одна продолжалась 31 год. Многие погибли, 10 миллионов человек. Другая длилась 34 года, а еще одна – 37 лет. Они продолжались, и люди говорили, что их невозможно решить, а я решил. Эта задача (война РФ против Украины) оказалась более сложной, но мы ее решим. Мы все устроим», — подытожил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп устроил спор .

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп недоволен действиями европейских стран, которые до сих пор покупают российскую нефть, в частности, речь идет о Венгрии и Словакии .