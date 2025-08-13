- Дата публикации
Трамп проведет онлайн-встречу с Зеленским и европейскими лидерами
Во встрече также примут участие лидеры Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский проведет онлайн-встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Венсом.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на своих американских чиновников.
Сообщается, что онлайн-встреча пройдет перед переговорами Дональда Трампа с российским диктатором Путиным, которые должны пройти 15 августа на Аляске.
Кроме президента Украины, в онлайн встрече будут участвовать ряд европейских лидеров.
Ранее сообщалось, что в Москве заявили, что диктатор Путин «уменьшил аппетиты» в отношении Украины, лишь бы достигнуть соглашения с Трампом.
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает давления со стороны России, а также опасается, что на встрече с Дональдом Трампом Владимир Путин может выдвинуть ультиматум по выводу ВСУ из Донбасса в обмен на мир.