Трамп проведет важные переговоры с Зеленским: что будут обсуждать

Трамп и Зеленский / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп во вторник должен провести в Белом доме отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Об этом пишет CNN.

По словам представителя Белого дома, во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского стороны планируют обсудить ход мирного процесса по войне между Россией и Украиной.

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«Сейчас пора положить конец войне», — цитирует CNN представителя администрации США.

Накануне Трамп также прокомментировал заявление Зеленского о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательную информацию по американским военным базам. Президент США заявил, что не считает, что это происходит, по крайней мере, «не на высоком уровне».

Какие темы поднимут Трамп и Нетаньяху

Во время отдельной встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху президент США планирует обсудить ситуацию вокруг Ирана, ход переговоров с Ливаном и дальнейшее расширение Авраамских соглашений.

Трамп также отметил, что между ним и Нетаньяху остаются отдельные разногласия по Ирану, однако в целом их позиции близки.

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По информации CNN, и Владимир Зеленский, и Беньямин Нетаньяху также планируют присутствовать в Вашингтоне на церемонии прощания с покойным американским сенатором Линдси Грэмом.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп понял позицию Украины относительно прекращения огня и стремления к миру. По словам Зеленского, это изменило отношение главы Белого дома к нему, и Трамп стал ему доверять. Украинский лидер подчеркнул, что прекращение войны лучше, чем длительные боевые действия с потерями.

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