Трамп провел разговор с Путиным перед встречей с Зеленским: детали

Дональд Трамп заявил, что перед встречей с президентом Владимиром Зеленским «имел хороший и очень продуктивный телефонный разговор» с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным перед моей сегодняшней встречей с Зеленским», — написал Трамп.

Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, запланирована встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что встреча была запланирована на 22:00 по киевскому времени, однако ее перенесли на 20:00

Также по информации ТСН.ua, после разговора Зеленский вместе с Трампом позвонят европейским лидерам. Беседа ориентировочно запланирована на 21:00, однако окончательный состав, кто из европейских глав стран в ней примет участие, пока неизвестно.

