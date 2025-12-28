ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2663
Время на прочтение
1 мин

Трамп провел разговор с Путиным перед встречей с Зеленским: детали

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Владимир Путин и Дональд Трамп

Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) / © Associated Press

Дональд Трамп заявил, что перед встречей с президентом Владимиром Зеленским «имел хороший и очень продуктивный телефонный разговор» с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным перед моей сегодняшней встречей с Зеленским», — написал Трамп.

Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, запланирована встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что встреча была запланирована на 22:00 по киевскому времени, однако ее перенесли на 20:00

Также по информации ТСН.ua, после разговора Зеленский вместе с Трампом позвонят европейским лидерам. Беседа ориентировочно запланирована на 21:00, однако окончательный состав, кто из европейских глав стран в ней примет участие, пока неизвестно.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
2663
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie