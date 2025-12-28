- Дата публикации
Трамп провел разговор с Путиным перед встречей с Зеленским: детали
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Дональд Трамп заявил, что перед встречей с президентом Владимиром Зеленским «имел хороший и очень продуктивный телефонный разговор» с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным перед моей сегодняшней встречей с Зеленским», — написал Трамп.
Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, запланирована встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что встреча была запланирована на 22:00 по киевскому времени, однако ее перенесли на 20:00
Также по информации ТСН.ua, после разговора Зеленский вместе с Трампом позвонят европейским лидерам. Беседа ориентировочно запланирована на 21:00, однако окончательный состав, кто из европейских глав стран в ней примет участие, пока неизвестно.
