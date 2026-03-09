Трамп провел внезапный телефонный разговор с Путиным: что обсуждали

Путин и Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили развитие текущей международной ситуации.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в ходе разговора Путин изложил Трампу собственное видение возможных путей урегулирования конфликта вокруг Ирана.

В частности, российский президент поделился оценками, сформированными после переговоров с лидерами стран Персидского залива.

Также обсуждалась тема переговоров по войне в Украине. Разговор Путина и Трампа длился около часа.

Сотрудничество России и Ирана — что известно

Напомним, по имеющейся информации, Россия передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам более точно наводить ракеты и дроны-камикадзе. Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США.

В Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке.

Сообщалось, что Россия окончательно отвергла любую дипломатическую сбалансированность масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Москва откровенно заявила о поддержке действий Тегерана в противостоянии с Соединенными Штатами Америки и Израилем.

Также ранее в Иране подтвердили постоянную поддержку России и Китая.