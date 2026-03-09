- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2455
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп провел внезапный телефонный разговор с Путиным: что обсуждали
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили развитие текущей международной ситуации.
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, в ходе разговора Путин изложил Трампу собственное видение возможных путей урегулирования конфликта вокруг Ирана.
В частности, российский президент поделился оценками, сформированными после переговоров с лидерами стран Персидского залива.
Также обсуждалась тема переговоров по войне в Украине. Разговор Путина и Трампа длился около часа.
Сотрудничество России и Ирана — что известно
Напомним, по имеющейся информации, Россия передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам более точно наводить ракеты и дроны-камикадзе. Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США.
В Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке.
Сообщалось, что Россия окончательно отвергла любую дипломатическую сбалансированность масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Москва откровенно заявила о поддержке действий Тегерана в противостоянии с Соединенными Штатами Америки и Израилем.
Также ранее в Иране подтвердили постоянную поддержку России и Китая.