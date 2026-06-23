Трамп "прозрел" по отношению к Украине?: что стоит за резкой сменой тона США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

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После непростого 2025 года администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует признаки реального изменения подхода к Украине. Несмотря на оптимистические сигналы, остается главный вопрос: готовы ли в Вашингтоне превратить смену риторики в реальные действия.

Об этом говорится в статье Foreign Policy.

Изменение отношения США к Украине

Трамп долго демонстрировал скептическое отношение к Украине. Во время напряженной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года он заявил, что у украинского лидера «нет козырей». Впрочем, саммит «Большой семерки» в этом году продемонстрировал другой подход. На прошлой неделе Трамп охарактеризовал Россию как «наступательную» сторону в войне и поддержал заявление в пользу Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон отдельно подчеркнул, что глава Белого дома демонстрирует «реальное изменение подхода» в отношении Украины.

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Похоже, что изменения в настроениях наблюдаются не только у самого Трампа, но и среди его администрации. Государственный секретарь Марко Рубио в мае отметил, что Украина имеет самую мощную армию в Европе, а также обратил внимание на масштабы российских потерь.

«Россияне ежемесячно теряют в пять раз больше солдат, чем украинцы», — сказал Рубио.

В четверг эту оценку повторил министр обороны Пит Хегсет: «Украинцы удерживают свои позиции даже, несмотря на постоянные российские штурмы».

Почему США изменили отношение к Украине?

Медиасоветник украинской общественной организации «Разом для Украины» Остап Ярыш объяснил это изменение, в частности успешными действиями государства на фронте — прежде всего благодаря использованию дронов средней и большой дальности.

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По словам Ярыша, эти атаки серьезно подорвали образ России как недостижимого и защищенного государства, в то же время рождая резонансные кадры разрушений в Москве и Санкт-Петербурге. Один из таких ударов вызвал густые черные клубы дыма, которые были видны даже с территории престижного экономического форума, где находился президент России Владимир Путин.

«Они очень наглядны, поэтому, думаю, это влияет на общественное восприятие. Эффективные удары Украины говорят громче и убедительнее, чем любая российская пропаганда», — объяснил Ярыш.

Консолидация в поддержку Украины среди поклонников Трампа

В то же время среди влиятельных сторонников Трампа также становится все более заметной консолидация в поддержку Украины, хотя пока сложно оценить, насколько важно это влияние внутри американских властей.

В последние недели ультраконсервативная инфлюэнсерша Лаура Лумер опубликовала ряд проукраинских и антироссийских сообщений в соцсетях. Отчасти это стало реакцией на поездку в Россию другой ультраправой инфлюэнсерши — Кэндис Оуэнс.

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Ранее Лумер уже имела определенное влияние в Белом доме благодаря своим связям с Трампом и была причастна к кадровым изменениям в Совете национальной безопасности в начале его президентства.

Меган Моббс, дочь бывшего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога и известная консервативная сторонница Украины, подчеркнула, что с политической базой президента США можно работать активнее.

«Они полностью открыты к убеждению — но с ними просто никто не работает», — сказала она.

Мероприятие, посвященное России, которое 10 июня организовал Independent Women’s Forum, где Моббс занимает должность директора, собрало аналитиков ведущих американских «мозговых центров» и представителей движения MAGA. Среди участников были представители организации PragerU, а также Алексис Вилкинс — партнер директора ФБР Каша Патела, которая заявляла, что стала целью российской кампании дезинформации.

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Однако вопрос о том, трансформируется ли это изменение риторики в практические решения, остается открытым.

Изменения риторики США в отношении Украины могут не вылиться в конкретные действия

Украина и дальше настаивает на дополнительных ракетах для систем ПВО MIM-104 Patriot, а также на возвращении полноценных американских санкций против российского нефтяного сектора, часть которых США временно смягчились из-за нестабильности мирового нефтяного рынка на фоне войны с Ираном. Пока что администрация Трампа не объявляла о новых поставках ракет для Patriot.

В то же время на прошлой неделе Министерство финансов США не продлило действие исключения, которое временно ослабляло часть санкций в отношении российской энергетики. Однако остается непонятным, свидетельствует ли это возвращение к предыдущей санкционной стратегии.

Сторонники Украины уже не раз становились свидетелями подобных изменений в риторике Вашингтона, которые впоследствии не выливались в конкретные действия.

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Так, в сентябре 2025 года после встречи с Зедленским Трамп заявил, что Киев может вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. А вице-президент Джей Ди Венс впоследствии публично говорил о возможности передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Однако после очередного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер отступил от этих намерений.

Несмотря на то, что Белый дом постепенно демонстрирует более приверженную Украине позицию, в своей политике в отношении Москвы он традиционно избегает резких заявлений. Такое воздержание в риторике может свидетельствовать о нежелании чрезмерно усиливать давление на Россию.

Один из европейских чиновников рассказал, что обращался к Белому дому с призывом публично осудить Россию в ответ на одно из ее действий в войне против Украины. По его словам, в Вашингтоне отказались от такого шага, аргументируя это тем, что подобное заявление могло бы негативно повлиять на мирный процесс, курируемый США.

Другой европейский чиновник также подтвердил, что представители Белого дома в частных разговорах давали понять: они не готовы открыто выступать с критикой России, чтобы не поставить под угрозу переговорный процесс.

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В то же время чиновники низших звеньев в последнее время стали более жесткими в своих оценках действий Москвы. 8 июня высокий представитель США в ООН открыто осудил российские атаки по Украине, охарактеризовав войну как стратегическую катастрофу для Москвы.

А 15 июня посольство США в Киеве резко отреагировало на российский удар по Киево-Печерской Лавре, назвав эту атаку «неприемлемой».

Однако сигналы из Вашингтона остаются неоднозначными.

После того, как в мае российский беспилотник попал в жилой дом в Румынии недалеко от украинской границы, ранив двух граждан государства-члена НАТО, посол США при Альянсе написал в X, что Штаты «защищают каждый сантиметр территории НАТО» — однако не уточнил, от кого именно.

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В среду, в тот же день, когда лидеры «Большой семерки» опубликовали заявление о «непреклонной поддержке Украины», Трамп избежал прямого ответа на вопрос о том, кто несет большую ответственность за войну.

«Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь положить ей конец», — сказал он.

К слову, США в ООН призвали Россию немедленно согласиться на мирные переговоры, отметив, что время не на стороне Москвы. Американский представитель Дэн Негря подтвердил поддержку Украины, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру, указал на критические потери российской армии — около 40 тыс. человек ежемесячно — и ухудшение экономики РФ. В Вашингтоне подчеркнули, что единственным путем завершения войны является дипломатия, поэтому призвали стороны как можно быстрее достичь договоренности о полном прекращении огня.

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