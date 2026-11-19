Путин, Си, Трамп в Китае / © Associated Press

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По итогам трехсторонних переговоров в Китае обнародовали совместную декларацию США, России и КНР. В документе говорится о ядерной безопасности, поставках энергоресурсов, реформе ООН и деятельности международных судов.

Об этом сообщает российский ТАСС.

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Общая декларация Китая, США и России.

В частности, Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о намерении продолжать диалог по уменьшению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

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Лидеры трех стран подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее никогда нельзя допустить. Также они обсудили международную ситуацию и заявили о важности стратегической стабильности и безопасности.

Отдельное внимание в декларации было уделено Международному уголовному суду. Стороны выразили позицию, что МКС и подобные органы не должны злоупотреблять юрисдикцией. Кроме того, они отметили необходимость «уважать иммунитеты государственных чиновников».

В то же время, в приведенных положениях не объясняется, какие именно действия международных судов лидеры считают злоупотреблениями.

Еще одной темой стала энергетика. США, Россия и Китай заявили о намерении увеличивать производство и снабжение нефтепродуктами, а также поддерживать стабильность энергоснабжения.

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Кроме того, Трамп, Путин и Си высказались за реформирование Организации Объединенных Наций, чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы.

Конкретных сроков реализации этих инициатив и механизмов их выполнения в указанных положениях декларации не уточнили.

Следует отметить, что в обнародованных положениях декларации Украину не упомянули. В них также нет отдельных заявлений по поводу российско-украинской войны, ее завершения или возможных мирных договоренностей.

Встреча Трампа, Путина и Си в Китае: что известно

Напомним, 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Переговоры на полях саммита АТЭС продолжались около полутора часов. После их завершения лидеры не вышли с совместным заявлением к прессе.

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Встреча проходила на курорте Kylin Villa в районе Наньшаня. По сообщениям СМИ, ее начало задержали по меньшей мере на полтора часа из-за незапланированного обеда Трампа и Си. Путин к ним не присоединился и прибыл прямо на переговоры.

Перед началом лидеры сделали общую фотографию на фоне государственных флагов и выступили со вступительными заявлениями, однако рукопожатия не было.

Что известно о трехсторонних переговорах – читайте в материале ТСН.ua.

Почему встреча Трампа, Путина и Си не станет «Ялтой-2»

Ранее ТСН.ua писал, что Кремль пытался представить трехсторонний саммит в Китае как новую "Ялту" - переговоры о перераспределении сфер влияния в мире. Однако Пекин, по сообщениям СМИ, долго не поддерживал такой формат.

Среди возможных причин нежелание Китая обострять отношения с Европой, ассоциироваться с войной РФ против Украины и брать на себя обязательства по ядерному разоружению. В то же время, Китай остается важным экономическим партнером Москвы.

Почему Пекин не хотел «Ялты-2» и чего Украине ждать от переговоров трех лидеров — читайте в материале ТСН.ua.

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