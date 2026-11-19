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Трамп, Путин и Си обнародовали совместную декларацию: о чем договорились и упомянули ли Украину
После переговоров в Китае лидеры трех государств представили общее видение ряда международных вопросов. В то же время одна из важнейших для Украины тем осталась вне обнародованных тезисов.
По итогам трехсторонних переговоров в Китае обнародовали совместную декларацию США, России и КНР. В документе говорится о ядерной безопасности, поставках энергоресурсов, реформе ООН и деятельности международных судов.
Об этом сообщает российский ТАСС.
В частности, Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о намерении продолжать диалог по уменьшению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.
Лидеры трех стран подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее никогда нельзя допустить. Также они обсудили международную ситуацию и заявили о важности стратегической стабильности и безопасности.
Отдельное внимание в декларации было уделено Международному уголовному суду. Стороны выразили позицию, что МКС и подобные органы не должны злоупотреблять юрисдикцией. Кроме того, они отметили необходимость «уважать иммунитеты государственных чиновников».
В то же время, в приведенных положениях не объясняется, какие именно действия международных судов лидеры считают злоупотреблениями.
Еще одной темой стала энергетика. США, Россия и Китай заявили о намерении увеличивать производство и снабжение нефтепродуктами, а также поддерживать стабильность энергоснабжения.
Кроме того, Трамп, Путин и Си высказались за реформирование Организации Объединенных Наций, чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы.
Конкретных сроков реализации этих инициатив и механизмов их выполнения в указанных положениях декларации не уточнили.
Следует отметить, что в обнародованных положениях декларации Украину не упомянули. В них также нет отдельных заявлений по поводу российско-украинской войны, ее завершения или возможных мирных договоренностей.
Встреча Трампа, Путина и Си в Китае: что известно
Напомним, 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Переговоры на полях саммита АТЭС продолжались около полутора часов. После их завершения лидеры не вышли с совместным заявлением к прессе.
Встреча проходила на курорте Kylin Villa в районе Наньшаня. По сообщениям СМИ, ее начало задержали по меньшей мере на полтора часа из-за незапланированного обеда Трампа и Си. Путин к ним не присоединился и прибыл прямо на переговоры.
Перед началом лидеры сделали общую фотографию на фоне государственных флагов и выступили со вступительными заявлениями, однако рукопожатия не было.
Что известно о трехсторонних переговорах – читайте в материале ТСН.ua.
Почему встреча Трампа, Путина и Си не станет «Ялтой-2»
Ранее ТСН.ua писал, что Кремль пытался представить трехсторонний саммит в Китае как новую "Ялту" - переговоры о перераспределении сфер влияния в мире. Однако Пекин, по сообщениям СМИ, долго не поддерживал такой формат.
Среди возможных причин нежелание Китая обострять отношения с Европой, ассоциироваться с войной РФ против Украины и брать на себя обязательства по ядерному разоружению. В то же время, Китай остается важным экономическим партнером Москвы.
Почему Пекин не хотел «Ялты-2» и чего Украине ждать от переговоров трех лидеров — читайте в материале ТСН.ua.