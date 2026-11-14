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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться на следующей неделе: стала известна главная тема переговоров

Одной из главных тем переговоров может стать контроль ядерного вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Путин

Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Путин

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с российским диктатором Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином уже на следующей неделе.

Об этом сообщает The New York Post.

По информации издания, трехсторонний саммит запланирован на четверг, 19 ноября. Он должен пройти в китайском Шэньчжэне на полях ежегодной конференции АТЭС.

Ожидается, что основное внимание участники переговоров уделят возможному соглашению по контролю над ядерными арсеналами. В то же время представитель Белого дома сообщил журналистам, что лидеры могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Ранее Трамп сообщил о запланированном визите в Китай и фактически подтвердил намерение провести встречу с Путиным и Си Цзиньпином. Об этом американский президент рассказал журналистам в воскресенье.

«Я думаю, одна из встреч состоится с президентом Путиным и президентом Си Цзиньпином, и это будет интересно. Мы будем обсуждать многие вопросы, включая денуклеаризацию, но мы будем много говорить. Мы пытаемся покончить с войной в Иране, и у нас это хорошо получается», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС может стать не только дипломатическим успехом Москвы, но и серьезным испытанием для Пекина.

Мы ранее информировали, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не делать «никаких сюрпризов» по Украине во время запланированных на следующей неделе переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным в Китае.

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