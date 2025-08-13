Трамп, Путин и Украина: как предстоящий саммит может изменить ход войны

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Украина готовится к предстоящему на Аляске саммиту между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Киев определил четкие красные линии, чтобы предотвратить использование переговоров Москвой как возможности укрепить свои позиции и взорвать независимость украинского государства.

Об этом пишет Politico.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что какие-либо решения по прекращению боевых действий должны осуществляться только с участием Украины, а компромиссы, касающиеся территорий Донбасса или других частей страны, неприемлемы.

Реклама

Украинская сторона исключает предложения обменять территории на обещания прекращения огня.

«Мы не уйдем из Донбасса добровольно. Это плацдарм для обороны и его потеря откроет России путь к новым наступлениям на Запорожье, Днепр и Харьков», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что стратегическая цель Кремля — не столько оккупация конкретных территорий, сколько уничтожение украинской государственности.

Киев также настаивает на компенсации за ущерб, нанесенный войной: оценки колеблются от 500 миллиардов до одного триллиона долларов. Украинские власти считают, что Москва должна понести полную ответственность, используя замороженные активы, находящиеся в Европе, как один из рычагов давления.

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подтвердил, что доступ к этим активам не должен возобновляться, пока Россия не оплатит компенсацию.

Еще одним критическим вопросом является возвращение более 20 тысяч украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Киев сообщает об ограниченном прогрессе в этом направлении: благодаря посредничеству отдельных стран, включая Катар, удалось вернуть лишь часть детей и военнопленных. Россия часто отказывается сотрудничать, размещая детей в системе усыновления и подвергая их влиянию пропаганды.

Украина рассчитывает на поддержку европейских союзников по обеспечению безопасности и военной помощи. С начала войны Европа предоставила Украине минимум 73,9 миллиарда евро на оборону, в то время как США — 64 миллиарда. В Киеве опасаются, что администрация Трампа может сократить или прекратить дальнейшую помощь, что создает дополнительные риски национальной безопасности.

Президент подчеркнул, что любые решения, принятые без участия Украины, автоматически становятся решениями против мира. Киев ожидает, что переговоры не только приведут к прекращению огня, но и обеспечат длительные гарантии безопасности государства, включая будущее членство в НАТО и ЕС, хотя США и некоторые европейские страны пока не предлагают таких гарантий.

Реклама

Сохранение санкций против России остается ключевым фактором для Украины. Эксперты отмечают, что снятие ограничений и возобновление торговли в пользу Москвы создадут условия для новых военных операций и ослабят стратегическое давление на Кремль.

«Самый опасный сценарий для Украины — это легитимизация снятия санкций, что позволит России перегруппироваться и готовить новое вторжение», — предупреждает аналитик Илья Несходовский.

На переговорах в центре внимания Украины остаются вопросы долгосрочного прекращения огня, безопасности границ, возвращения детей и военнопленных, а также гарантии того, что международное сообщество не позволит России укрепить экономические и военные позиции. Киев предупреждает, что любой мир без выполнения этих условий может подрывать саму государственность Украины.

Зеленский и его команда стоят на принципиальной позиции: никаких территориальных уступок без гарантий безопасности, не снимать санкции, а международное сообщество должно поддержать Украину в восстановлении суверенитета и наказании России за преступления против населения и государства.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске для обсуждения войны в Украине. Для Путина это уже можно считать дипломатической победой — саммит состоится без предварительных уступок с его стороны: не было ни прекращения огня, ни согласия на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Также в начале года Москва уже воспользовалась ослаблением поддержки Киева со стороны США, чтобы ускорить наступление как на суше, так и в воздухе. Сейчас главная цель Путина — достичь двусторонних договоренностей с Вашингтоном без Украины, предлагая условия, которые могут устроить администрацию США, но Киев не примет. Это позволит снять с Кремля давление и переложить ответственность за отсутствие мира на украинскую сторону.

Однако в преддверии запланированного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина 26 стран ЕС согласовали совместное заявление в поддержку Украины. Венгрия стала единственной страной из ЕС, решившей не вставать на сторону Украины. В Европе и в Киеве опасаются, что во время встречи на Аляске Трамп и Путин могут договориться на условиях, которые будут невыгодны Украине.