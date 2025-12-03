Трамп, Путин и Зеленский: министр обороны США рассказал, каким видит "идеальный ужин"

Министр Пентагона Пит Гегсет / © Associated Press

Министр обороны США Пит Гегсет рассказал, каким он видит свой «идеальный ужин». Он мечтает собрать за одним столом президентами США, России и Украины: Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом Гегсет рассказал в подкасте журналистки Кэти Миллер.

«Ужин мечты»

Гегсет мечтает собрать за одним столом главы США, России и Украины.

«Думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. И посмотрим, что получится», — сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос о том, каких трех человек он пригласил бы на ужин.

Хегсет добавил, что это был бы «ужин ради мира». По его словам, среди угощений были бы стейки и салат с российской заправкой.

Напомним, 25 ноября президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским для окончательного согласования мирного соглашения. Он подчеркнул, что для этого разработка документа должна находиться на завершающей стадии.

«Я с нетерпением жду встречи с Зеленским и Путиным, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или близким к завершению», — говорит американский лидер.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что там «очень оптимистично настроены» по мирному соглашению.