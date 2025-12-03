- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп, Путин и Зеленский: министр обороны США рассказал, каким видит "идеальный ужин"
Глава Пентагона считает, что собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского – это хорошая идея. Мол, это будет «ужин ради мира».
Министр обороны США Пит Гегсет рассказал, каким он видит свой «идеальный ужин». Он мечтает собрать за одним столом президентами США, России и Украины: Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Об этом Гегсет рассказал в подкасте журналистки Кэти Миллер.
«Ужин мечты»
Гегсет мечтает собрать за одним столом главы США, России и Украины.
«Думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. И посмотрим, что получится», — сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос о том, каких трех человек он пригласил бы на ужин.
Хегсет добавил, что это был бы «ужин ради мира». По его словам, среди угощений были бы стейки и салат с российской заправкой.
Напомним, 25 ноября президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским для окончательного согласования мирного соглашения. Он подчеркнул, что для этого разработка документа должна находиться на завершающей стадии.
«Я с нетерпением жду встречи с Зеленским и Путиным, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или близким к завершению», — говорит американский лидер.
Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что там «очень оптимистично настроены» по мирному соглашению.