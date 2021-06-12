Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким

Он отклонил два предложения о написании книги.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что работает над неким важным проектом, хотя не уточнил, о чем именно идет речь.

Об этом он написал в сообщении в Telegram, где его канал обозначен предупреждением "фейк".

"Я отклонил два предложения о написании книги от самых неожиданных издательств, поскольку не хочу сейчас заключать такую сделку. Но я пишу как сумасшедший, так что когда придет время, вы увидите книгу из книг. Но вообще-то я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом", — говорится в его заявлении.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует возобновить митинги для своих сторонников. Напомним, что митингов сторонников Трампа не было уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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