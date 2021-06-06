Трамп раскритиковал Байдена за отмену санкций в отношении "Северного потока-2"

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря.
Бывший глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за отмену санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом со ссылкой на выступление Трампа от субботы, 5 июня, сообщает "ТАСС".
По его словам, США потеряли 48 тысяч рабочих мест после решения Байдена приостановить строительство нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой.
"Администрация Байдена ценит Америку меньше. (...) Он принял решение о прекращении строительства нашего трубопровода, но одобрил строительство российского", — возмутился экс-президент США.
Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".