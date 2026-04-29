Трамп раскритиковал канцлера Германии Мерца из-за Ирана: что произошло
Президент США резко отреагировал на заявления канцлера ФРГ по Ирану, обвинив его в ложном понимании ядерной угрозы.
Президент США Дональд Трамп подверг критике канцлера Германии Фридриха Мерца из-за якобы неправильной оценки ядерной программы Ирана.
Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social .
По словам американского лидера, Мерц "считает, что Ирану нормально иметь ядерное оружие", и "не понимает, что говорит". Трамп подчеркнул, что в случае появления у Тегерана ядерного оружия «весь мир оказался бы в заложниках».
Он также заявил, что нынешняя администрация делает по отношению к Ирану то, «что другие страны или президенты должны сделать уже давно».
Кроме того, Трамп раскритиковал ситуацию в Германии, отметив, что страна «плохо справляется как в экономическом, так и в других планах».
В то же время, канцлер ФРГ ранее не заявлял о поддержке ядерного вооружения Ирана. Напротив, Фридрих Мерц не раз подчеркивал, что Тегеран должен прекратить военную ядерную программу.
Накануне Мерц раскритиковал политику США по Ирану, заявив об отсутствии четкой стратегии у Вашингтона. Он также отметил, что иранская сторона избегает переговоров, заставляя американских представителей ездить на встречи без достижения конкретных результатов.
США и Иран продолжают искать формат деэскалации. Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что новое предложение Тегерана по ядерному вопросу «лучше, чем ожидалось» в Вашингтоне, но ключевое условие США остается неизменным — Иран не должен получить ядерное оружие.
Отдельно сообщалось, что Иран передал США предложение об открытии Ормузского пролива и снижении напряженности, но без немедленного урегулирования споров вокруг ядерной программы. Такой подход не устраивает Вашингтон, поскольку именно ядерная программа остается главной причиной конфликта.