Трамп раскритиковал опрос Fox News и оскорбил ведущую в день выборов

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подверг критике телеканал Fox News в день промежуточных выборов в США 3 ноября.

В сообщении в Truth Social он написал, что следил за предварительными результатами голосования, но переключил канал, когда в эфире раздалась Джессика Тарлов. Президент назвал ведущую «глупой, как пробка» и заявил, что его раздражает ее голос.

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Трамп также раскритиковал предвыборный опрос Fox News. По его мнению, вопросы были сформулированы так, чтобы выставить его в невыгодном свете. В другом сообщении он заявил, что рейтинги телеканала упали на 27%, и связал это с тем, сколько эфирного времени Fox News уделяет его критикам.

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В тот день Тарлов обсуждала в эфире, что больше всего волнует американских избирателей. Среди их главных хлопот она назвала высокие цены на бензин и стоимость жизни.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Трампом эмоциональными и призвал давить на Путина.

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