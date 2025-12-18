ТСН в социальных сетях

Трамп раскритиковал правление Байдена в обращении к нации

Президент США Дональд Трамп приступил к обращению к американцам с резкой критики администрации своего предшественника Джо Байдена, заявив, что получил страну в состоянии «хаоса».

Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором подверг резкой критике политику администрации Джо Байдена. По словам Трампа, после вступления в должность он «наследовал беспорядок», но уже начал его исправлять.

«Одиннадцать месяцев назад я унаследовал беспорядок. И я это исправляю», – заявил американский лидер.

Трамп перечислил ряд претензий к предыдущей власти, в частности упомянул «открытые границы», рост преступности, проблемы в сфере торговли и, по его словам, «больное и коррумпированное» федеральное правительство. Также он затронул тему участия трансгендерных людей в женских спортивных состязаниях.

По словам Трампа, за последние четыре года США якобы управляли политики, действовавшие в интересах «инсайдеров, нелегальных мигрантов, преступников, корпоративных лоббистов, заключенных, террористов и, прежде всего, иностранных государств».

«За несколько месяцев мы перешли от самого плохого к самому лучшему», — подчеркнул президент США.

Напомним, что ранее Трамп в обращении к нации не упомянул Украину и Венесуэлу .

