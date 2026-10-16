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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп раскритиковал Зеленского из-за мира: у Путина мгновенно поддакнули

Кремль обвиняет Киев в срыве мира, но признает необходимость участия украинской власти в переговорах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Путин и Трамп.

Путин и Трамп. / © Associated Press

В Кремле цинично обвиняет украинского президента Владимира Зеленского в нежелании мира и перекладывают на Киев ответственность за отсутствие прогресса в вопросе мира.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Представитель «фюрера» в очередной раз озвучил манипулятивную риторику Кремля и нагло обвинил Зеленского в том, что он якобы «не хочет выходить в мирное русло урегулирования» войны.

Более того, Песков заявил, мол, в этом вопросе Москва «полностью сходится в этой точке зрения» с президентом США Дональдом Трампом. При этом в Кремле умалчивают тот факт, что они не отказываются от собственных требований, среди которых капитуляция Украины.

В то же время кремлевский спикер сам себе противоречил. Он признал, что вести переговоры о мирной без действующего украинского руководства невозможно.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он якобы не заинтересован в договоренностях по завершению войны. Мол, «он не тот человек, с которым нам следует иметь дело».

Кроме того, глава Белого дома заявлял, мол, «фюрер» Владимир Путин больше заинтересован в завершении войны, чем Зеленский»: «Я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже мер его заключить».

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