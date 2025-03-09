Во время президентства Джо Байдена деньги для Украины были предоставлены легко, но есть ли благодарность от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Он взял деньги (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) из этой страны под Байденом, как кофе от ребенка. Это было так легко. Я просто не думаю, что он благодарит. Мы дали ему, по моему мнению, 350 млрд долларов. Европа есть за 100 млрд долларов. Мы дали ему 350 млрд долларов.

По его словам, при его президентстве не было бы агрессии России против Украины и ситуации с ХАМАСом.

"Смотрите, если я был президентом, то это никогда не было бы. Вы не видели, что Россия идет в Украину. Вы не видели эту ситуацию с ХАМАСом и 7 октября. Это никогда не было. Потому что Иран разрушился. Они не имели денег. Они не дали деньги ХАМАСу, Хезболлой или другим. Вы не видели худшего случая он, который был."

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не признает 500 миллиардов как долг и не готова фиксировать 100 миллиардов. Гранты не являются долгами, и Украина не будет принимать условия, противоречащие этой позиции.

Читайте также: