Трамп раскрыл, готов ли Путин закончить войну

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин «не любят друг друга», поэтому он сделает все, чтобы их предстоящая встреча была комфортной.

Об этом он рассказал во время встречи с Владимиром Зеленским, передает ТСН.

Американский президент уточнил, что тема Украины будет оставаться центральной на всех этапах переговоров с Кремлем.

«Я думаю, Путин хочет закончить войну. Иначе он бы так не говорил. Я также думаю, что Зеленский хочет ее закончить», — отметил Трамп.

В свою очередь Зеленский заявил: «Мы хотим мира, Путин — нет. Нам нужно давление на него».

Напомним, переговоры Трампа и Зеленского американская и украинская стороны анонсировали заранее. Казалось, фон для встречи более чем благоприятный. Президент США, по его словам, только что урегулировал восьмую в мире войну, «обеспечив мир на Ближнем Востоке» — прекращение огня в Секторе Газа.