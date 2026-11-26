Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным в Китае уделил особое внимание вопросу о прекращении российской агрессии против европейских стран. Он также убежден, что договоренности между Киевом и Москвой можно достичь в ближайшее время.

Об этом американский президент сообщил в своем заявлении.

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Сообщение Дональда Трампа. / © truthsocial.com

«Во время моих разговоров в Китае с президентом России Владимиром Путиным я уделил много внимания тому, что хотел бы видеть прекращение какой-либо военной агрессии со стороны президента Путина на европейских территориях. Надеюсь, что между Россией и Украиной удастся заключить соглашение и сделать это как можно быстрее», — отметил Трамп.

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Президент США подчеркнул, что верит в возможность достижения договоренностей, ведь продление боевых действий ежемесячно приводит к огромным человеческим потерям.

«Я искренне верю, что это вполне возможно. Ежемесячно погибают тысячи людей — это настоящая кровавая бойня, так что достижение договоренности стало бы большим благом для всех!» – заявил он.

Кроме того, Трамп сообщил о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоявшейся вечером 25 ноября в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам американского лидера, они обсудили ряд вопросов, в том числе его контакты с российским президентом.

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"Мы обсудили ряд вопросов, и я проинформировал его о своих переговорах с президентом Путиным", - подытожил Трамп.

Как в Кремле отреагировали на предупреждение США и НАТО

В то же время в Кремле попытались переложить ответственность за возможное расширение войны на Украину. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что оговорки США и НАТО якобы касаются именно действий Киева.

"Очевидно, имеется в виду попытка киевского режима расширить географию этого конфликта", - утверждал он.

Песков также обвинил Украину в якобы «террористической активности» в Средиземном и Балтийском морях. По его словам, это якобы должно вызвать беспокойство европейских стран и Североатлантического альянса.

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Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выполнять требования европейских стран по завершению войны против Украины, назвав их «ультиматумами».

«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», – заявил он.

В Кремле сообщили об отсутствии конкретных договоренностей относительно возможного визита европейских представителей в Москву.

В НАТО призвали жестко реагировать на российские провокации

Напомним, президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ввести политику "нулевой толерантности" к нарушениям воздушного пространства стран Альянса со стороны России. По его мнению, союзники должны быть готовы сбивать российские ракеты и беспилотники, которые залетают на их территорию.

«Если мы являемся свидетелями повторных нарушений суверенной территории Альянса, то должны реагировать на них так, чтобы Россия это поняла», — заявил он.

Чешский президент также предупредил, что Москва фактически ведет непрерывную гибридную войну против Запада, пытаясь дестабилизировать ЕС и НАТО и ослабить поддержку Украины.

"Россия уважает только силу, а такой силой Европа будет только тогда, когда будет действовать единым фронтом", - подчеркнул Павел.

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