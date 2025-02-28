Трамп раскрыл подробности подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной: что он сказал

По словам Трампа, это соглашение станет важным шагом в мирном процессе.

28 февраля началась встреча президента США Дональд Трамп и президента Украины Владимира Зеленского. На ней Дональд Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение по минералам сегодня.

Об этом сообщает Sky News.

Он также заявил, что это еще "очень справедливое соглашение" с Украиной и "большое обязательство" со стороны США.

Трамп добавил, что Украина не вернется к боевым действиям.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что если Трамп сможет принести мир в Украину, то его влияние и значение в истории будут сопоставимы с такими фигурами, как Джордж Вашингтон.

Напомним, Шмигаль заявил, что Украина заключила около 30 соглашений о гарантиях безопасности.

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