Трамп раскрыл позицию по мирному соглашению — но ответ оставил много вопросов

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ожидания от переговоров с Владимиром Путиным, которые состоятся в эту пятницу на Аляске.

Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме.

Журналисты поинтересовались, будет ли на этих переговорах присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

"Он не участвовал в них, — ответил Трамп. — Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч и там находится уже три с половиной года, а результата нет".

Глава США также отметил, что сможет понять, возможно ли соглашение, "вероятно, в течение первых двух минут" встречи с Путиным.

По поводу самих переговоров Трамп высказался сдержанно: "Я считаю, что они будут хорошими, но могут быть и плохими". Он добавил, что находится там "с одной целью — положить конец войне, которую начали другие".

Особого внимания заслуживает его заявление о планах посадить за стол переговоров двух лидеров: "В конце концов, я посажу их двоих – Путина и Зеленского – в одну комнату, я буду там или меня там не будет, и, я думаю, этот вопрос будет решен".

Реклама

Перед встречей с Путиным Трамп намерен выступить перед европейскими лидерами.

В то же время президент США заявил, что не собирается самостоятельно заключать мирное соглашение: "Это не мне решать, заключать ли соглашение. Оно должно быть заключено обеими сторонами". Он подчеркнул, что хотел бы видеть прекращение огня и "наилучшее возможное соглашение для обеих сторон".

"Для танго нужны двое, — подчеркнул Трамп. — Мне позвонили и сказали, что они хотят встретиться, и я собираюсь узнать, о чем они хотят говорить".

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может выйти из переговоров об окончании войны в Украине.