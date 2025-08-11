- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 983
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп раскрыл позицию по мирному соглашению — но ответ оставил много вопросов
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность заключения мирного соглашения, подчеркнув, что решение зависит от обеих сторон.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ожидания от переговоров с Владимиром Путиным, которые состоятся в эту пятницу на Аляске.
Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме.
Журналисты поинтересовались, будет ли на этих переговорах присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.
"Он не участвовал в них, — ответил Трамп. — Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч и там находится уже три с половиной года, а результата нет".
Глава США также отметил, что сможет понять, возможно ли соглашение, "вероятно, в течение первых двух минут" встречи с Путиным.
По поводу самих переговоров Трамп высказался сдержанно: "Я считаю, что они будут хорошими, но могут быть и плохими". Он добавил, что находится там "с одной целью — положить конец войне, которую начали другие".
Особого внимания заслуживает его заявление о планах посадить за стол переговоров двух лидеров: "В конце концов, я посажу их двоих – Путина и Зеленского – в одну комнату, я буду там или меня там не будет, и, я думаю, этот вопрос будет решен".
Перед встречей с Путиным Трамп намерен выступить перед европейскими лидерами.
В то же время президент США заявил, что не собирается самостоятельно заключать мирное соглашение: "Это не мне решать, заключать ли соглашение. Оно должно быть заключено обеими сторонами". Он подчеркнул, что хотел бы видеть прекращение огня и "наилучшее возможное соглашение для обеих сторон".
"Для танго нужны двое, — подчеркнул Трамп. — Мне позвонили и сказали, что они хотят встретиться, и я собираюсь узнать, о чем они хотят говорить".
Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может выйти из переговоров об окончании войны в Украине.