Трамп распространил безумную теорию заговора о Байдене: подробности

Дональд Трамп и Джо Байден / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп перепостил в своей соцсети Truth Social безосновательное заявление о том, что его предшественник Джо Байден был казнен в 2020 году и заменен клонами или роботами.

Об этом пишет NBC News.

Один из пользователей Truth Social, который неоднократно распространял сомнительные теории, опубликовал сообщение с утверждениями о том, что Байдена якобы заменили «клонами, двойниками» и «роботизированными, бездушными, безмозглыми существами».

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Это сообщение быстро привлекло внимание, когда его распространил Трамп, не добавив ни одного комментария или объяснения. У автора оригинального сообщения сейчас чуть более 5 000 подписчиков, тогда как у президента США их почти 10 млн.

На момент публикации Белый дом не прокомментировал, почему Трамп поделился этим утверждением и действительно ли он считает, что Байдена казнили еще в 2020 году.

Трамп уже много лет демонстрирует склонность к распространению фейковых новостей и конспирологических версий событий. В частности, он неоднократно настаивал, что выиграл президентские выборы в 2020 году — это утверждение было опровергнуто, но привело к штурму Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

В прошлом политик также продвигал тезис о том, что президент Барак Обама не родился в США. А во время предвыборной кампании в 2024 году Трамп заявил, что гаитянские иммигранты якобы «едят домашних любимцев». Ни одно из этих заявлений не выдержало проверки фактов.

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К слову, недавно стало известно, что Байдену поставили диагноз — агрессивная форма рака простаты с метастазами. Сначала новость вызвала волну поддержки со стороны как демократов, так и республиканцев. Однако эта реакция быстро изменилась после того, как сторонники Трампа начали утверждать, что предыдущий президент скрывал диагноз. Представитель Байдена заявил, что до этого случая ему не ставили диагноз рак простаты.