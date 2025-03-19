Трамп рассчитывал на большее: WSJ о результатах разговора президента США и диктатора Путина

Переговоры идут не так легко, как надеялся Трамп: Путин не согласился на полное прекращение огня и выдвинул свои требования относительно прекращения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп настаивал, что с Россией будет легче договориться, чем с Украиной об окончании войны. Но его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник лишь подчеркнул, что Кремль пока является более серьезным препятствием.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании считают, что сейчас перед Трампом стоит вопрос: оказывать ли реальное давление на Путина, чтобы он пошел на уступки, или попытаться выбить из Киева больше компромиссов, чем украинцы уже сделали.

В разговоре с Трампом Путин якобы согласился прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на месяц и продолжить переговоры о постоянном прекращении огня. Но это было гораздо меньше, чем рассчитывал Трамп, и точно меньше, чем месячная безусловная пауза, на которую Киев согласился раньше.

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Кроме того, заметим, что сразу после разговора Трампа с Путиным в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога и ряд взрывов, в частности, в столице.

"Теперь Трамп стоит перед дилеммой: либо доверить Путину заключить мир, либо давить на Кремль, чтобы он заключил соглашение, которое может сорвать его более важную цель – восстановить связи Вашингтона с Москвой", – пишет WSJ.

"Трамп искренне хочет остановить бойню, он считает это непонятным, — сказала Фиона Хилл, бывший советник Белого дома по России во время первого срока Трампа. — Но он не осознает, что для Путина это цена, которую он готов заплатить, какой бы колоссальной она ни казалась извне".

Цель Путина, по ее словам, "состоит в том, чтобы доминировать в Украине и восстановить позиции России в Европе в целом".

Ночные удары по Украине подвергли сомнению то, насколько Путин намерен соблюдать перемирие, о котором он договорился с Трампом.

Издание напоминает, что после своей инаугурации Трамп в основном решил давить на Украину. Любые попытки заставить Россию отступить были бы гораздо труднее.

Россия успешно перевела свою экономику на военное положение, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны США и Европы, и переориентировала свою торговлю на таких партнеров, как Китай и Индия. Сегодня Москва чувствует, что выигрывает войну, и не демонстрирует желания вести переговоры.

Хотя Трамп публично думал о применении дополнительных санкций, он предпочел доброжелательность в отношениях с Москвой.

Некоторые аналитики считают, что тот факт, что Трамп не достиг окончательного соглашения на этой неделе, не означает, что оно не будет заключено позже. Они также одобрили идею более медленных переговоров, чтобы избежать недоразумений и просчетов.

Но Трамп также смотрит на более значимую награду — восстановить отношения между США и Россией и вернуть государство-изгой обратно в мировое сообщество, включая присоединение к "Большой семерке". Наказание России еще больше изолировало бы Москву и отсрочило бы любое возможное сближение с Западом.

"Это будет длительный процесс, — сказал Курт Уолкер, представитель Трампа в Украине при его первом сроке. — Путин все еще думает, что может добиться своих максималистических требований".

Напомним, Дональд Трамп рассказал, о чем говорил в сегодняшнем разговоре с Владимиром Зеленским.

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