Трамп рассказал, чего хочет достичь от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что мерой успеха саммита в Анкоридже для него будет немедленное прекращение огня между Украиной и Россией.

Об этом пишет The Guardian.

«Я хочу увидеть скорое прекращение огня, — говорит Трамп, добавляя, что будет „не рад, если это не произойдет сегодня“.

Между тем, Трамп опубликовал новый отрывок из своего разговора с журналистами на борту Air Force One:

«Я не могу вам этого сказать. Я не знаю, ничего окончательного не отчеканено. Я хочу определенные вещи. Я хочу видеть прекращение огня. Это не имеет ничего общего с Европой. Европа не говорит мне, что делать, но они, очевидно, будут вовлечены в этот процесс, как и Зеленский, но я хочу быстро увидеть прекращение огня.

Также добавляет, что он здесь, чтобы остановить убийства. Трамп подчеркнул, что будет «не рад», если кровопролитие не остановится уже сегодня. Также добавил, что его не интересуют «чеки» за оружие, поставляемое США НАТО.

«Знаете, мы не вкладываем никаких денег. Мы зарабатываем деньги. Они покупают наше оружие, и мы направляем его в НАТО, а НАТО посылает нам большие, хорошие чеки. Но меня это не волнует. …Но что меня волнует, так это то, что на прошлой неделе они потеряли 7011 человек, почти все солдаты; 36 человек в городе, пострадавшем от… ракета. Более 7000 солдат. Это безумие», — заметил Трамп.

Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдут на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж. Планируется, что в 22:30 по киевскому времени начнется встреча лидеров тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего запланировано расширенное заседание вместе с делегациями за рабочим обедом.